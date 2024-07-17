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Путин: майнинг криптовалюты может привести к дефициту электроэнергии в РФ

По словам российского лидера, майнинг криптовалют занимает 1,5% от общего потребления энергии в стране и продолжает расти.
Глеб Владовский 2024-07-17 14:11:46
© Фото: Ryu Seung-Il, ZUMAPRESS, Globallookpress

В России может случиться дефицит электроэнергии из-за неконтролируемого майнинга криптовалюты. Такое мнение выразил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

«Вопрос на самом деле острый и чреват серьезными последствиями для предприятий, систем ЖКХ, конкретных городов и поселков. Коллеги из регионов прямо говорят о своих опасениях на этот счет», - подчеркнул глава государства.

По его словам, подобные случаи уже фиксировались в Бурятии и Иркутской области. Российский лидер также отметил, что майнинг криптовалюты в стране занимает около 1,5% от общего потребления энергии и показатель продолжает расти. В среднем ежегодно расходуется 16 миллиардов киловатт часов.

Путин также призвал начинать активно внедрять цифровой рубль в различных сферах.

Ранее финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал в интервью «Звезде», что это такое и как он повлияет на экономику. 

#в стране и мире #Владимир Путин #криптовалюта #дефицит электроэнергии
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