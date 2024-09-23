В МИД заявили, что форсирование ядерного разоружения сейчас нереалистично

Россия считает, что форсирование процесса ядерного разоружения в условиях игнорирования принципа равной и неделимой безопасности нереалистично. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

«Подобные идеи носят откровенно нереалистичный, если не сказать деструктивный, характер», - цитирует ТАСС Вершинина, который выступил на Саммите будущего в штаб-квартире ООН.

Замглавы МИД РФ отметил, что Россия выступает против форсирования ядерного разоружения.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что позиция России по ядерным испытаниям остается неизменной. Дипломат добавил, что РФ не станет их проводить, если от такого шага откажутся и США.