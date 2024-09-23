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Командир орудия Батя рассказал, как поехал на СВО за сыном

Батя рассказал, как узнал о намерении сына отправиться на спецоперацию.
Елена Сивонен Мария Зайцева 2024-09-23 20:08:17
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «Звезда»

Отец с позывным Батя и сын Юг служат в разных расчетах зоны специальной военной операции больше года. Командир орудия рассказал «Звезде», как попал на передовую.

«История простая. Прихожу домой, супруга говорит: сын собирается на СВО», - сказал он.

Батя поделился, что жена посоветовала поехать на передовую вместе, чтобы ни она, не он не волновались.

«У каждого есть страх. Мне есть, ради чего и ради кого жить, поэтому я себя берегу. Ради мамы и папы? Естественно. Не только, но в целом да», - признался сын.

Командир рассказал и об особенностях боевой работы группировки войск «Запад». Он отметил важность маскировки.

«Как ты замаскируешься, так ты и спасешь свое орудие», - заключил он.

Ранее расчеты буксируемых орудий «Гиацинт-Б» группировки войск «Запад» подавили огневые точки ВСУ.

#в стране и мире #сын #Отец #СВО #командир орудия #группировка войск запад
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