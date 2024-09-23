Путин поручил рассмотреть вопрос о создании в Якутии центра применения БПЛА

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил Министерству обороны России рассмотреть вопрос целесообразности создания в Якутии центра применения БПЛА. Соответствующий перечень поручений по итогам визита главы государства в Республику Саха опубликован на официальном сайте Кремля.

«…рассмотреть вопрос о целесообразности создания в Республике Саха (Якутия) инновационного центра комплексного применения беспилотных летательных аппаратов», - говорится в документе.

Отмечается, что доклад должен быть представлен не позднее 1 ноября текущего года.

Ответственными за выполнение поручения назначены министр обороны России Андрей Белоусов и временно исполняющий обязанности главы Якутии Айсен Николаев.

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