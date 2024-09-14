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Работники производства рассказали о преимуществах БПЛА «Форпост»

Полностью все комплектующие «Форпоста» — детали отечественного производства.
Павел Кольцов Мария Зайцева 2024-09-14 16:39:47
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «Звезда»

Беспилотник «Форпост» днем и ночью следит за передвижением вражеских войск в зоне спецоперации, он видит противника на расстоянии до 100 километров от линии соприкосновения и остается незамеченным. Работники поизводства передового БПЛА рассказали «Звезде» о его особенностях.

«При возможности полета до 18 часов обеспечивает длительное нахождение в воздухе, что позволяет вести разведку, корректировку и нанесение ударов на дальние расстояния», - отметил начальник военного представительства на предприятии-изготовителе Максим.

«Форпост» ударной модификации может нести управляемые ракеты или планирующие авиабомбы, эта версия также используется на СВО.

«Мы работали по автомобилям, стационарным объектам, по танкам практически весь диапазон целей. Все цели поражаются достаточно уверенно. У нас несколько точек все работают по задачам в своих секторах, в принципе перекрываем всю линию соприкосновения с противником», - поделился инженер по эксплуатации комплекса Доцент.

Руководитель участка завода Анатолий рассказал о работе на предприятии.

«Работаем в трехсменном режиме. Парни молодцы, очень качественно работают и ответственно подходят. Работы добавилось, стараемся, выполняем», - сказал он.

Полностью все комплектующие «Форпоста» — детали отечественного производства. На базе этого беспилотника можно создать летательный аппарат практически под любую задачу. При этом на БПЛА также установлен комплекс противодействия РЭБ противника.

«Радиоэлектронное оборудование которое устанавливается здесь позволяет работать в условиях РЭБ отличая истинный сигнал от ложного. Если связь потеряется то летательный аппарат вернется в автоматическом режиме», - объяснил руководитель проекта Павел.

Ранее БПЛА «Форпост» в зоне спецоперации помог обнаружить и поразить военную технику боевиков.

#ОПК #производство #завод #беспилотник #бпла #форпост #СВО
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