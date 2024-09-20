Премьера спектакля о матерях и женах участников СВО прошла в ЦАТРА

Премьера документального спектакля «Сестры» состоялась в Центральном академическом театре Российской армии. Прообразами героинь стали матери и жены участников специальной военной операции. Они же были и первыми зрителями.

В постановке раскрывается образ женщины, воспитавшей героя, женщины, которая умеет любить и ждать, рассказала сценарист спектакля Олеся Шигина. Ее сын также участвует в СВО. Поэтому она с особым чувством собирала истории для своего спектакля.

Каждая женщина проходит через свои личные испытания, но их роднит воля к победе, преданность Родине и семье. Поэтому они едут на фронт, собирают гуманитарную помощь, проводят концерты для бойцов, спасая своей любовью и добротой. Цель спектакля - показать это единение, отметила Олеся Шигина.

«Люди начинают включаться и понимать, что чужая боль - это не чужая боль. Это боль родных наших людей, соотечественников, что все мы - одна большая семья. И нельзя думать только о своем насущном, сегодняшнем. Это утопия, ведущая в никуда. И сегодня, когда зал был переполнен, когда зал дышал спектаклем - для меня это важнейшая победа на культурном поле», - рассказала Олеся Шигина.

На протяжении всего спектакля звучала живая музыка. А в самой постановке использовались документальные хроники. Их снимала сама автор. Олеся Шигина вела съемки в зоне спецоперации с 2022 года. Спектакль «Сестры» покажут не только в Москве. Постановку ждут в Твери, Новгородской и Ленинградской областях.