Международный общественный трибунал представил доклад о преступлениях ВСУ

Международный общественный трибунал представил доклад о преступлениях украинских боевиков в Курской области. В основу документа легли больше тысячи рассказов свидетелей, пострадавших от киевского режима. ВСУ расстреливали мирных жителей, в том числе женщин и детей в их собственных домах и при попытке эвакуироваться.

На своем автомобиле житель Курской области пытался покинуть родной город, когда туда пришли киевские боевики. Уехать ВСУ не позволили. Били в упор. И сложно даже представить, что не понимали, в кого стреляют.

«В кущах сидели украинцы, нас начали расстреливать из стрелкового оружия - из автомата, еще из чего-то», - рассказал житель Курской области.

Историй от жителей Курской области о зверствах боевиков десятки. Международный общественный трибунал по преступлениям украинских нацистов собрал их в 1 доклад. 55 свидетельств от пострадавших.

На презентации доклада - подробности о преступлениях киевского режима на территории Курской области. Известна лишь малая часть. Впереди - большая работа по сбору фактов.

«Каждый день мы получаем огромное количество обращений, связанных с преступлениями нацистского режима. С 5-го августа этого года 1 118 обращений по вопросам защиты прав гражданских и военнослужащих, попавших в плен в Курской области. Люди ищут своих родных, без вести пропавших. Сегодня у нас появилась информация, что насильственно вывезены с этих территорий гражданские лица без их согласия что является грубым нарушением обращения с гражданскими лицами в зоне вооруженного конфликта», - заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москвалькова.

В ночь с 5 на 6 августа боевики ВСУ совершили массированный обстрел населенных пунктов Курской области. Применяли авиацию и артиллерию. По факту это стало артподготовкой для начала вторжения неонацистов. Власти объявили эвакуацию. Многим людям приходилось уезжать самостоятельно. Михаил Воронцов получив ранение, все же смог добраться до Курска.

«Мне вызвали скорую. Меня привезли. И там девочка всю дорогу говорила - ей 7 лет - что папу убили, мама тяжелая», - рассказал житель Курской области Михаил Воронцов.

Артем Кузнецов столкнулся с боевиками, что называется лицом к лицу. Боевики расстреляли жену, чудом выжил полуторагодовалый сын.

«Мне в салон залетела одна пуля. В упор. Я голову поворачиваю - стоял солдат. Он на меня смотрит, я на него. Он в очках был, в балаклаве. Каска, синяя изолента», - поделился житель Курской области

От 70 до 120 мирных жителей Суджи похищены киевским режимом. Их местоположение неизвестно. И цифра эта может оказаться гораздо больше. Россия неоднократно обращалась в международные правовые инстанции по поводу зверств украинских нацистов. При этом ответной реакции пока добиться не получается.

«Если мы говорим о международных площадках, на которых представлены представители иностранных государств. Дипломатические типа ОБСЕ или Совета безопасности ООН. Очень часто под диктовку американцев их саттелиты заявляют - мы не знаем, что там происходит, мы не дадим вам нас обмануть, мы знаем, что Россия виновата», - рассказал Родион Мирошник.

При этом уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова призывает не оставлять попыток достучаться до международного сообщества.

«В том числе и в странах коллективного Запада. И в США есть здоровые силы, которые нас слышат. Другое дело на реакцию, как тяжело она пробивается, но она тем не менее пробивается», - сказала Москвалькова.

Все свидетельства о злодениях киевского режима направляют в том числе в следственные органы России для возбуждения уголовных дел.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что жителей приграничья загоняют в концлагеря под дулом автомата. По ее словам, ВСУ насильственно угоняют граждан России из Курской области на Украину.