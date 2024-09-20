Захарова: жителей приграничья загоняют в концлагеря под дулом автомата

Российские правоохранительные органы продолжают получать данные о насильственном вывозе боевиками на Украину не успевших эвакуироваться жителей Курской области, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова



Такое заявление дипломат сделала на брифинге в рамках IV Евразийского женского форума, пишет «360».

«Это, я напомню, типичная практика немецко-фашистских оккупантов. Помните, как они угоняли советских граждан в плен, в рабство? Это же просто один и тот же почерк», - заявила она.

Есть прямые данные о создании ВСУ в российском приграничье подобия концлагерей, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Они под дулом автомата помещают туда местных жителей, по разным причинам не сумевших покинуть небезопасные районы», - подчеркнула представитель МИД РФ.

Кроме того, документируются факты расстрела ВСУ в Курской области мирных жителей и жестокого обращения с ними, добавила Захарова.

Ранее постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности сообщал о свидетельствах создания ВСУ в России подобия концлагерей.