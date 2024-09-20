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Захарова: жителей приграничья загоняют в концлагеря под дулом автомата

Кроме того, ВСУ насильственно угоняют граждан России из Курской области на Украину.
Владимир Рубанов 2024-09-20 10:36:51
© Фото: МИД РФ © Видео: ТРК «Звезда»

Российские правоохранительные органы продолжают получать данные о насильственном вывозе боевиками на Украину не успевших эвакуироваться жителей Курской области, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

Такое заявление дипломат сделала на брифинге в рамках IV Евразийского женского форума, пишет «360».

«Это, я напомню, типичная практика немецко-фашистских оккупантов. Помните, как они угоняли советских граждан в плен, в рабство? Это же просто один и тот же почерк», - заявила она.

Есть прямые данные о создании ВСУ в российском приграничье подобия концлагерей, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Они под дулом автомата помещают туда местных жителей, по разным причинам не сумевших покинуть небезопасные районы», - подчеркнула представитель МИД РФ.

Кроме того, документируются факты расстрела ВСУ в Курской области мирных жителей и жестокого обращения с ними, добавила Захарова.

Ранее постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности сообщал о свидетельствах создания ВСУ в России подобия концлагерей.

 

#Украина #Мария Захарова #Курская область #ВСУ #МИД России #Концлагеря
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