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Handelsblatt: Запад поставил ВСУ снаряды с детонаторами времен ВОВ

Снаряды поставили Чехия и США, Киев рассказал о случаях взрыва гранат у дульного среза в августе.
Мария Зайцева 2024-09-23 18:38:40
© Фото: Vladyslav Musiienko, ZUMAPRESS, Globallookpress

На Украине пожаловались на снаряды с детонаторами времен Второй мировой войны, которые поставил Запад. Об этом сообщает немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на доклад командования киевского режима.

Отмечается, что часть поставок прошла в рамках чешской инициативы, другие поставили США. О случаях взрыва гранат прямо у дульного среза Киев заявил в августе.

«В ходе боевого применения снарядов произошли многочисленные взрывы гранат на расстоянии от 20 до 60 метров от дульного среза, причинившие ранения личному составу и повредившие артиллерийские системы», - говорится в докладе.

Отмечается, что детонаторы М515 и М51А5 были разработаны во время ВОВ, что стало причиной неисправности. При этом стоимость артиллерийских снарядов возросла, сообщает издание.

Ранее AP заявило о визите Владимира Зеленского на военный завод в Пенсильвании.

#в стране и мире #ВОВ #сша #Вторая мировая война #чехия #снаряд #артиллерия ВСУ
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