МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Расчеты 2С3 «Акация» показали удары по боевикам ВСУ в Курской области

Артиллеристы работают в связке с подразделениями, ведущими разведку с помощью беспилотника «Суперкам».
2024-08-15 05:05:23
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты гаубиц 2С3 «Акация» нанесли удары по боевикам ВСУ в приграничных районах Курской области. Наши бойцы показали свою боевую работу.

Для уничтожения мобильных групп ВСУ артиллеристы оборудовали огневые позиции. Работают они вместе с подразделениями, которые ведут воздушную разведку с помощью БПЛА «Суперкам».

Координаты обнаруженных целей приходят напрямую старшему офицеру батареи. Расчеты «Акаций» используют 152-мм осколочно-фугасные боеприпасы, способные поражать как живую силу, так и бронетехнику украинских националистов.

Ранее артиллеристы нанесли удар по опорным пунктам ВСУ на Южно-Донецком направлении из САУ «Гиацинт-С». Как отметили в Минобороны России, показанный на видео расчет «Гиацинта» полностью состоит из добровольцев, которые стали участниками спецоперации около полугода назад.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#армия #гаубица #Курская область #2С3 «Акация» #Суперкам
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-35С. Экстремально опасный
2
Высшая школа ВДВ
3
«Альфа». 50 лет
4
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
5
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
6
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
7
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
8
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
9
СВО. Трофеи
10
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 