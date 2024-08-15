Расчеты гаубиц 2С3 «Акация» нанесли удары по боевикам ВСУ в приграничных районах Курской области. Наши бойцы показали свою боевую работу.

Для уничтожения мобильных групп ВСУ артиллеристы оборудовали огневые позиции. Работают они вместе с подразделениями, которые ведут воздушную разведку с помощью БПЛА «Суперкам».

Координаты обнаруженных целей приходят напрямую старшему офицеру батареи. Расчеты «Акаций» используют 152-мм осколочно-фугасные боеприпасы, способные поражать как живую силу, так и бронетехнику украинских националистов.

Ранее артиллеристы нанесли удар по опорным пунктам ВСУ на Южно-Донецком направлении из САУ «Гиацинт-С». Как отметили в Минобороны России, показанный на видео расчет «Гиацинта» полностью состоит из добровольцев, которые стали участниками спецоперации около полугода назад.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.