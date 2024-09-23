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Ударный дрон «Иноходец» поразил танк ВСУ в Курской области

Результативность ракетного удара в режиме реального времени подтверждается кадрами объективного контроля: точное попадание, взрыв и интенсивное горение танка ВСУ.
2024-09-23 16:47:44
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения ударным дроном «Иноходец» танка ВСУ в приграничном районе Курской области. Украинскую машину засекли в ходе разведки военнослужащие группировки войск «Север».

«После определения и подтверждения точных координат места нахождения боевой машины противника было принято решение о точечном огневом воздействии», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

На опубликованных ведомством кадрах демонстрируется поражение. На записи отчетливо видно яркую вспышку, произошедшую из-за детонации в результате прямого попадания. В описании к видео сказано, что танк противника был уничтожен.

Помимо «Иноходца», российские военные активно и успешно применяют и другие дроны в зоне спецоперации для поражения целей. Так, на Каховском направлении ВС РФ уничтожили барражирующим боеприпасом «Ланцет» артиллерийскую установку ВСУ.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВСУ #МО РФ #ланцет
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