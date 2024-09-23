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Ковальчук назвал Путину приоритеты Курчатовского института

Ковальчук сообщил о создании нового подводного обитаемого аппарата, опускающегося на глубину 2 километра 200 метров.
Мария Зайцева 2024-09-23 15:20:58
© Фото: Пресс-служба президента РФ © Видео: ТРК «Звезда»

Президент Курчатовского института, член-корреспондент РАН Михаил Ковальчук обсудил с президентом России Владимиром Путиным текущую деятельность и приоритеты центра. Об этом следует из материалов на сайте главы государства.

«Приоритетом является то, что вы определили своими указами. Сегодня Курчатовский институт - это шесть указов президента, по которым мы работаем», - заявил Ковальчук.

Он назвал приоритетами развитие природоподобных технологий генетическую, поведенческую и программу по созданию уникальных мегаустановок по всей стране, программу по сельскому хозяйству, микроэлектронику.

Президент института рассказал, что был заложен подводный обитаемый аппарат, опускающийся на два километра 200 метров.

«Эти три, которыми мы обладаем, я думаю, одними из лучших в мире, потому что, если бы мы не умели этого делать, мы бы не вышли в космос и не сделали бы атомную энергетику», - заключил он.

Ковальчук также упомянул о возвращении «огромного количества людей» в связи с прекращением работы с ЦЕРН. Ранее он подробно рассказал об этом и назвал подарком прибытие специалистов на Родину.

#в стране и мире #Владимир Путин #НИЦ «Курчатовский институт» #президент россии #михаил ковальчук #приоритеты
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