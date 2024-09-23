Спускаемый аппарат корабля «Союз МС-25» с экипажем вернулся на Землю

Спускаемый аппарат корабля «Союз МС-25» приземлился в Казахстане у города Жезказган.

Российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб вернулись с МКС, пробыв в космосе 374 суток. Американка Трейси Дайсон пробыла в нем 184 суток.

Этот полет помог Олегу Кононенко побить рекорд. За пять космических полетов в сумме он набрал 1 111 суток, больше, чем любой другой землянин.

«Олег Кононенко и Николай Чуб провели научно-прикладные эксперименты, приняли экспедицию посещения и четыре грузовых корабля "Прогресс МС" и выполнили два выхода в открытый космос», - говорится в сообщении.

По прибытии Кононенко помахал в камеру и с улыбкой показал два больших пальца.

Ранее об отстыковке «Союза» от МКС стало известно утром в понедельник. Прибытие на Землю, как и было запланировано, состоялось в 15.00.