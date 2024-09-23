Корабль «Союз МС-25» отстыковался от МКС и начал движение к Земле

Космический корабль «Союз МС-25» начал движение в сторону Земли. Посадка ожидается приблизительно в 15:00 по московскому времени.

Уточняется, что в 11:36 мск корабль отстыковался от Международной космической станции (МКС) и начал движение в сторону Земли. По данным Роскосмоса, «Союз МС-25» приземлится в 147 км юго-восточнее казахстанского города Жезказган. На его борту находятся российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб, а также американка Трейси Дайсон.

Россияне провели на орбите больше года - 374 дня, установив рекорд длительности нахождения на МКС за время одной экспедиции. Дольше них пробыли в космосе только Валерий Поляков и Сергей Авдеев, но они работали на станции «Мир». Кроме того, Олег Кононенков является рекордсменом по суммарному пребыванию в космосе - 1111 суток.

Напомним, что «Союз МС-25» пристыковался к МКС 25 марта. На борту корабля находились трое космонавтов: россиянин Олег Новицкий, американка Трейси Дайсон, а также первая женщина-космонавт из Белоруссии Марина Василевская.