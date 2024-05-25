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Шадаев назвал срок внедрения беспилотных автомобилей в России

Глава Минцифры отметил, что их внедрение зависит от зрелости технологий.
Мария Зайцева 2024-05-25 11:14:23
© Фото: Кристина Кормилицына, РИА Новости

Беспилотные автомобили начнут широко использоваться в России через 5-7 лет. Такое предположение сделал министр цифрового развития России Максут Шадаев во время Positive Hack Days Fest.

Глава Минцифры отметил, что лично пару раз ездил в беспилотном варианте автомобиля.

«Я думаю, что это ближайшее будущее, - 5-7 лет и эта практика уже будет входить в нашу жизнь», - заявил Шадаев.

Министр отметил, что возможность внедрения таких автомобилей в больших городах зависит от зрелости технологий. По его словам, вопрос технологий уже решен и осталось заняться безопасностью и социальным восприятием.

14 мая Владимир Путин утвердил новый состав Правительства России, министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций остался Максут Шадаев.

#в стране и мире #беспилотные автомобили #министерство цифрового развития #Максут Шадаев
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