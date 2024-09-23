В Курской области сбили украинский беспилотник

Средства ПВО сбили украинский беспилотник в небе над Курской областью, сообщает Министерство обороны Российской Федерации.
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области», - говорится в сообщении оборонного ведомства.
По данным Минобороны, Киев попытался атаковать российские объекты сегодня в районе 13.10 по столичному времени. В ходе атаки, которую удалось пресечь, противник применил дрон самолетного типа.
Сегодня утром сообщалось об уничтожении украинских БПЛА над Белгородской и Курской областями. Сбить беспилотники удалось силам дежурных средств ПВО.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.
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