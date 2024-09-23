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ВСУ за сутки потеряли на Курском направлении более 340 военных

Также противник потерял танк, три БМП, две бронемашины, восемь артиллерийских орудий, станцию радиоэлектронной борьбы, РЛС контрбатарейной борьбы и пять автомобилей.
2024-09-23 14:05:18
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Суточные потери украинской стороны в живой силе на Курском направлении превысили 340 человек, говорится в сводке Минобороны России о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.

Также в течение суток враг лишился танка, трех БМП, двух боевых бронированных машин, восьми артиллерийских орудий, станции РЭБ, контрбатарейной РЛС и пяти автомобилей. Еще одного украинского военнослужащего пленили наши бойцы.

Также в оборонном ведомстве назвали потери противника с начала боев в регионе. По данным Минобороны за этот период времени враг потерял до 16 400 военнослужащих, уничтожены 127 танков, 60 БМП, 95 БТРов, 797 бронемашин, 497 автомобилей, 132 артиллерийских орудия.

Кроме того, с начала боевых действий на Курском направлении противник лишился 29 РСЗО, включая восемь HIMARS и шесть MLRS, восьми ЗРК, 32 станций РЭБ, восьми контрбатарейных РЛС, двух РЛС ПВО. Российские военные продолжают уничтожать противника.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВСУ #МО РФ #СВО
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