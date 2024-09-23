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Ми-28 превратил в металлолом бронетехнику ВСУ в Курской области

Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника.
2024-09-23 10:40:20
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Вертолет Ми-28НМ нанес удар по живой силе и бронетехнике ВСУ в Курской области. Кадры вылета экипажа армейской авиации публикует Министерство обороны РФ.

Как уточняет оборонное ведомство, в ходе удара применялись авиационные ракеты. На опубликованных кадрах демонстрируется, как вертолет поднимается в небо, летит над полями, пускает ракеты. Также показана работа летчика в кабине.

Применив вооружение, экипаж вернулся на площадку вылета. Разведка доложила, что личный состав и бронетехника киевских формирований были уничтожены.

Главная задача Ми-28 - уничтожение бронетехники и пехоты противника на поле боя. Вертолет также способен вести разведку и патрулирование местности. На внешних держателях вертолета могут размещаться противотанковые управляемые ракеты, а также блоки с неуправляемыми ракетами.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ми-28 #Курская область #ВСУ #МО РФ
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