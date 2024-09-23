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ЦБ продлил на полгода ограничения на зарубежные переводы

Граждане РФ и союзных стран могут перевести на иностранные счета не более одного миллиона долларов США.
Алексей Курильченко 2024-09-23 13:57:33
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Банк России продлил до 31 марта 2025 года ограничения на перевод средств за рубеж. Как сообщает регулятор, граждане России и дружественных стран могут отправить на счета зарубежных банков не более одного миллиона долларов США в месяц. Ранее запрет действовал до 30 сентября этого года.

«Граждане РФ и физические лица - нерезиденты из дружественных стран по-прежнему смогут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более одного миллиона долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте», - цитирует Life сообщение Банка России.

Также сохранены ограничения на перечисление не более 10 тысяч долларов через системы денежных переводов. Отмечается, что физические лица сохраняют право на зарубежный перевод в размере заработной платы.

Напомним, что Центробанк ввел ограничения на перевод за рубеж в марте 2022 года. Изначально был установлен лимит на перевод в размере 5 000 долларов США. Позднее запрет неоднократно продлевался, однако сумма перевода была постепенно увеличена до одного миллиона долларов.

#в стране и мире #Банк России #ограничения #денежные переводы
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