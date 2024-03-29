Центробанк продлил на полгода ограничение на переводы за рубеж

Банк России подлил еще на шесть месяцев ограничения на перевод в другие страны. Они будут действовать до 30 сентября этого года.

Согласно сообщению ЦБ в Telegram-канале, граждане РФ и нерезиденты из дружественных стран могут перевести на любые зарубежные счета не более одного миллиона долларов или их эквивалент в другой иностранной валюте. Через системы денежных переводов сохраняется ограничение на перечисление не более 10 тысяч долларов.

Работающие в России нерезиденты могут переводить в другие страны средства в размере заработной платы. При этом этим правом могут воспользоваться представители как дружественных, так и недружественных стран.

При этом Центробанк сохранил запрет на перевод за рубеж денег для неработающих в РФ нерезидентов и юрлиц из недружественных стран. Иностранные компании, находящиеся под управлением российских лиц, под ограничение не попадают. Банки недружественных стран могут переводить средства в рублях с помощью корреспондентских счетов в российских банках.

Ранее Центробанк продлил до 9 сентября текущего года ограничение на снятие иностранной валюты в связи с действием западных антироссийских санкций. Граждане, которые открыли валютный счет или вклад до 9 марта 2022 года, могут снять не более 10 тысяч долларов. Остальные средства возможно получить только в рублях.