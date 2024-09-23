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Российский «Град» обрушился на опорник ВСУ на Донецком направлении

Перезаряжание РСЗО «Град» расчеты производят в запасных районах, после чего выдвигаются на новые огневые позиции для нанесения ударов.
2024-09-23 15:22:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Артиллеристы «Южной» группировки войск нанесли удар по опорному пункту ВСУ на Донецком направлении, сообщает Министерство обороны РФ и публикует кадры боевой работы расчетов РСЗО БМ-21 «Град».

Получив координаты, расчет прибыл на место, занял позицию, развернул установку из походного положения в боевое и сделал необходимые вычисления, после чего открыл огонь. Отстрелявшись по целям, артиллеристы покинули позиции, чтобы не попасть под ответный удар.

Реактивщикам приходится ежедневно работать в сложнейших условиях, но подготовленные расчеты тратят всего несколько минут после получения координат до произведения выстрела, используя тактику частых смен огневых позиций, отмечают в Минобороны.

Огонь корректируется с помощью беспилотников, что позволяет расчету поражать цели с минимальным расходом боеприпасов. В запасных районах расчеты перезаряжают РСЗО, после чего выдвигаются на новые огневые позиции и вновь бьют врага по полученным координатам.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #РСЗО #Град #СВО
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