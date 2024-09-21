«Грады» с 40 км ударили по подразделениям ВСУ на Угледарском участке

Артиллеристы группировки войск «Восток» обрушили залпы 122-миллиметровых реактивных снарядов на позиции ВСУ на Угледарском участке. Кадры их боевой работы опубликовало Минобороны России.

Расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» ударили по скоплениям живой силы и техники противника на Южно-Донецком направлении. Артиллеристы из Забайкалья работали на дальности до 40 километров.

«Накрыли врага, подготовили населенный пункт к заходу нашей штурмовой группы», - рассказал заместитель командира боевой машины БМ-21 «Град» с позывным «Звездочет».

Расчеты РСЗО наносят огневое поражение украинским боевикам круглосуточно. Артиллеристы помогают штурмовым группам освобождать населенные пункты.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.