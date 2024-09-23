Информация о «плане победы» Украины, который Владимир Зеленский якобы должен предоставить Джо Байдену, поступает из СМИ, поэтому относиться к ней надо с осторожностью. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Если же о подобном плане будет заявлено официально, Кремль внимательно изучит эту информацию.

«Если будет появляться информация по официальным источникам, ты мы, конечно же, внимательно это изучим. Пока же очень много разной, противоречивой, недостоверной информации. Мы относимся к ней очень сдержано», - заявил Песков журналистам.

Напомним, что 26 сентября в Белом доме состоится встреча президента США Джо Байдена с Владимиром Зеленским. Также глава киевского режима встретится с вице-президентом Камалой Харрис.

По данным The Times, глава киевского режима может представить американскому лидеру «план победы» Украины, который включает в себя предоставление Киеву гарантий безопасности, план действий ВСУ в Курской области и «специфический» запрос о передаче вооружения.