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ВСУ потеряли до 600 военных в зоне ответственности «Южной» группировки

Также противник понес потери в вооружении и военной технике, в том числе зарубежного производства. В частности, уничтожены гаубица М777, две гаубицы FH-70, САУ Archer, РСЗО HIMARS.
2024-09-23 12:12:36
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Суточные потери украинской стороны в зоне ответственности «Южной» группировки войск составили до 600 человек, говорится в сегодняшней сводке Министерства обороны РФ о проведении специальной военной операции.

Помимо живой силы, противник лишился определенного количества вооружений и военной техники. В частности, в зоне ответственности «Южной» группировки в течение суток уничтожены две бронемашины, восемь автомобилей, гаубица М777 САУ Archer, две гаубицы FH-70, три 1гаубицы Д-30, два орудия Д-20, три орудия М119 и РСЗО HIMARS. Также противник не досчитался станции РЭБ «Анклав-Н» и контрбатарейной РЛС AN/TPQ-50.

Между тем, в зоне ответственности группировки войск «Север» суточные потери ВСУ в живой силе составили до 105 человек. Также враг потерял БТР, четыре автомобиля, два орудия Д-20, три гаубицы Д-30 и САУ «Гвоздика».

По данным оборонного ведомства подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике пяти бригад. Потери ВСУ составили до 450 человек. Уничтожены несколько единиц техники, включая танк.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение противнику в ДНР. Украинские потери составили до 440 военнослужащих. Уничтожены несколько единиц техники и вооружения, включая САУ Krab и гаубицу «Мста-Б». В зоне ответственности группировки войск «Восток» противник потерял до 140 человек, а в зоне ответственности группировки войск «Днепр» до 60 человек.

Отличились и силы ПВО. За сутки сбиты тактическая ракета ATACMS, три управляемые ракеты «Нептун», две корректируемые авиабомбы Hammer, реактивный снаряд выпущенный с помощью РСЗО HIMARS и 35 беспилотников ВСУ.

 

#армия #Минобороны России #ВСУ #МО РФ #СВО
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