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ВС РФ нанесли 27 групповых ударов по Украине за неделю

В ходе ударов российские военные применили высокоточное оружие и ударные беспилотные летательные аппараты, говорится в сообщении Минобороны.
2024-09-20 14:03:25
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Вооруженные силы России с 14 по 20 сентября нанесли 27 групповых ударов по Украине, сообщает Министерство обороны РФ.

В недельной сводке о проведении специальной военной операции говорится, что в ходе групповых ударов российские военные применили высокоточное оружие и ударные дроны. Были поражены объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий украинского ВПК, военные аэродромы, места хранения беспилотников и их предполетной подготовки.

Кроме того, под удары российских военных попадали склады боеприпасов и материально-технических средств, ремонтные базы, где восстанавливались вооружение и военная техника, воинский эшелон с иностранным вооружением. Также поражались пункты дислокации украинских военных, националистов и иностранных наемников.

По данным оборонного ведомства, украинская сторона несет колоссальные потери в ходе спецоперации. Только в зоне ответственности подразделений «Южной» группировки войск ВСУ потеряли более 4 855 военнослужащих за неделю.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#Украина #ВСУ #МО РФ #СВО #групповые удары
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