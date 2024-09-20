ВС РФ нанесли 27 групповых ударов по Украине за неделю

Вооруженные силы России с 14 по 20 сентября нанесли 27 групповых ударов по Украине, сообщает Министерство обороны РФ.

В недельной сводке о проведении специальной военной операции говорится, что в ходе групповых ударов российские военные применили высокоточное оружие и ударные дроны. Были поражены объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий украинского ВПК, военные аэродромы, места хранения беспилотников и их предполетной подготовки.

Кроме того, под удары российских военных попадали склады боеприпасов и материально-технических средств, ремонтные базы, где восстанавливались вооружение и военная техника, воинский эшелон с иностранным вооружением. Также поражались пункты дислокации украинских военных, националистов и иностранных наемников.

По данным оборонного ведомства, украинская сторона несет колоссальные потери в ходе спецоперации. Только в зоне ответственности подразделений «Южной» группировки войск ВСУ потеряли более 4 855 военнослужащих за неделю.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.