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На Саур-Могиле мотострелкам группировки «Центр» вручили госнаграды

Заслуженные награды военнослужащим вручил командующий общевойскового объединения генерал-майор Рамиль Ибатуллин.
2024-09-23 11:58:32
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие мотострелкового соединения группировки войск «Центр», проявившие высокие профессиональные и личные качества в ходе боевых действий, получили заслуженные награды. Министерство обороны России публикует кадры торжественной церемонии награждения на мемориальном комплексе Саур-Могила под Донецком.

Награды военнослужащим вручил командующий общевойскового объединения генерал-майор Рамиль Ибатуллин. Командиру мотострелкового соединения вручили грамоту Верховного главнокомандующего ВС РФ. Военнослужащие получили ордена Мужества, медали «За храбрость», «За отвагу» и «За спасение погибавших». Также военнослужащие исполняющие обязанности командиров взводов получили первые офицерские звания «лейтенант».

Как уточняет оборонное ведомство, в ходе спецоперации множество военнослужащих группировки были удостоены государственных наград за доблесть и мужество.

Мемориал на кургане Саур-Могила был открыт еще в 1967 году, он расположен в окрестностях города Снежное в ДНР. В 1943 году в этих местах шли ожесточенные бои за освобождение Донбасса от нацистов. В августе 2014 года мемориал сильно пострадал в ходе боевых действий, однако спустя восемь лет его удалось восстановить.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВСУ #МО РФ #СВО
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