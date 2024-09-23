Контрактники отточили навыки армейской тактической стрельбы на Кубани

Военнослужащие, заключившие первые контракты с Минобороны России, отработали навыки армейской тактической стрельбы на полигоне ЮВО в Краснодарском крае. Кадры занятий публикует Министерство обороны РФ.

Тренировки с добровольцами проходят интенсивно под руководством опытных инструкторов. Каждое упражнения оттачивается до автоматизма. В ходе занятий учитывается опыт, полученный в зоне специальной военной операции. Военнослужащие в ходе занятий стреляют из укрытий. Особое внимание уделяется стрельбе из различных положений.

Кроме того, мотострелков обучают взаимодействию в группе во время контакта с противником. При боестолкновении каждый военнослужащий должен уметь подавлять вражеский огонь и обеспечивать товарищам продвижение.

«Я, как командир группы, даю команды, их выполняют, и группы начинают выдвигаться со стрельбой. Также они меняют позиции самостоятельно», - рассказал руководитель занятий с позывным Шекспир.

Военнослужащий с позывным Юфоз заключил первый контракт. Оттачивает навыки на полигоне около месяца. За время занятий уровень подготовки значительно вырос. После прохождения курса военнослужащие отправятся выполнять задачи в зону специальной военной операции.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.