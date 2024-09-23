Посольство РФ: целью боевиков в Пакистане были именно полицейские

Подрыв автомобиля в Пакистане являлся следствием точечной атаки боевиков на полицейских. Об этом сообщили в посольстве России.

Отмечается, что представители иностранных делегаций, в числе которых был посол РФ в Пакистане Альберт Хорев, не являлись целью боевиков.

«По информации пакистанских источников, это действительно было самодельное взрывное устройство», - цитирует заявление диппредставительства RT.

Ранее сообщалось, что сопровождавшая российского посла машина подорвалась на мине. В результате происшествия погиб полицейский. Дипломаты других стран не пострадали.

Напомним, что инцидент произошел 22 сентября, когда дипломаты ехали с Форума по развитию туризма. Мероприятие проходило в долине Сват в провинции Хайбер-Пахтунхва.