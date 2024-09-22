При взрыве мины погиб полицейский, сопровождавший посла РФ в Пакистане

В результате подрыва автомобиля сопровождения делегации, в составе которой был посол России в Пакистане Альберт Хорев, погиб один полицейский. Еще трое правоохранителей ранены. Об этом сообщает газета Dawn.

По словам полицейских, взрыв был вызван дистанционно управляемым самодельным взрывным устройством. Место ЧП в данный момент оцеплено. Сейчас силовики ищут подозреваемых в нападении на конвой.

«Пока никто не взял на себя ответственность за нападение», - пишет Dawn.

Отмечается, что делегация состояла из послов России, Таджикистана, Туркменистана, Казахстана, Ирана, Вьетнама, Португалии, Боснии и Герцеговины, Индонезии, Зимбабве и Руанды. Они не пострадали.

Напомним, происшествие случилось сегодня, когда дипломаты ехали с Форума по развитию туризма. Мероприятие проходило в долине Сват в провинции Хайбер-Пахтунхва.