Ми-28 разнес бронетехнику боевиков ВСУ в Курской области

Вертолет Ми-28НМ ударил по живой силе и бронетехнике украинских националистов в Курской области, сообщает Минобороны России. Ведомство поделилось кадрами полета экипажа армейской авиации.

Удары наносились авиационными ракетами по разведанным целям. На записи демонстрируется, как вертолеты поднимаются в воздух, летят над полями, пускают ракеты.

Применив вооружение, экипаж вернулся на площадку вылета. По данным разведки, украинская сторона понесла потери как в личном составе, так и в бронетехнике.

Главная задача Ми-28 - уничтожение бронетехники и пехоты противника на поле боя. Вертолет также способен вести разведку и патрулирование местности. На внешних держателях вертолета могут размещаться противотанковые управляемые ракеты, а также блоки с неуправляемыми ракетами.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.