В Татарстане накрыли женскую ячейку террористической организации

В Татарстане сотрудники Федеральной службы безопасности РФ пресекли деятельность женской законспирированной ячейки запрещенной международной террористической организации. Ее участники занимались вербовкой россиян и распространяли идеологию, «основанную на доктрине создания всемирного халифата», сообщили в ФСБ.

В ходе обысков силовики обнаружили значительное количество экстремистской литературы. Кроме того, были найдены средства связи и электронные носители информации, которые использовались в ходе террористической деятельности.

В ФСБ России добавили, что возбуждено уголовное дело. Сейчас ведется следствие.

Также продолжаются оперативно-разыскные мероприятия.