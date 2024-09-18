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В Татарстане накрыли женскую ячейку террористической организации

Ее участники распространяли террористическую идеологию и занимались вербовкой россиян.
Сергей Лебедев 2024-09-18 09:58:03
© Фото: ЦОС ФСБ России © Видео: ЦОС ФСБ России

В Татарстане сотрудники Федеральной службы безопасности РФ пресекли деятельность женской законспирированной ячейки запрещенной международной террористической организации. Ее участники занимались вербовкой россиян и распространяли идеологию, «основанную на доктрине создания всемирного халифата», сообщили в ФСБ.

В ходе обысков силовики обнаружили значительное количество экстремистской литературы. Кроме того, были найдены средства связи и электронные носители информации, которые использовались в ходе террористической деятельности.

В ФСБ России добавили, что возбуждено уголовное дело. Сейчас ведется следствие.

Также продолжаются оперативно-разыскные мероприятия.

#женщины #ФСБ #террористы #Татарстан #ячейка #Вербовка
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