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Су-34 сбросил корректируемые бомбы на скопление ВСУ в Курской области

Назначенные цели были успешно поражены.
2024-09-22 06:16:32
© Фото: Минобороны России

Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил России успешно выполнил боевую задачу по уничтожению личного состава и военной техники ВСУ в приграничном районе Курской области.

Летчики нанесли удар по разведанным целям. Су-34 сбросил авиационные бомбы, оснащенных универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Такие модули позволяют обеспечить высокую точность поражения целей с безопасного расстояния от линии боевого соприкосновения.

После подтверждения разведки об успешном выполнении задачи экипажи вернулись на аэродром базирования.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#вкс россии #Минобороны России #су-34 #Курская область #Авиабомбы #бомбардировка #УМПК
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