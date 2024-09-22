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Инструкторы ЛФК разработали индивидуальные занятия для раненых бойцов

Для быстрой и эффективной реабилитации каждого бойца подготавливается отдельная программа и упражнения, исходя из характера его травмы.
2024-09-22 08:14:27
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские десантники, получившие различные травмы и ранения в ходе выполнения боевых задач в зоне спецоперации, восстанавливают здоровье с помощью лечебной физкультуры и специальных упражнений.

Под присмотром опытных инструкторов военнослужащие постепенно возвращаются в строй. Центры для занятий лечебной физкультурой оборудованы в тыловых районах СВО.

«Занятия в зале лечебной физкультуры позволяют привести нас в боевое состояние после полученной травмы быстрее, чем когда не занимаешься», - рассказал военнослужащий ВДВ с позывным «Самбо».

Со слов бойца, у него было осколочное ранение в ногу и плечо. Благодаря занятиям, в течение двух недель он смог восстановиться.

«Сначала были малые нагрузки, а затем они постепенно увеличивались. Сейчас я могу уже подтягиваться на перекладине», - похвастался «Самбо».

Занятия с восстанавливающимися после ранений и травм десантниками проводят опытные инструкторы, на счету которых не одна сотня восстановленных военнослужащих.

«Травмы бывают различные, поэтому применяем специальные физические упражнения, исходя из характера полученной травмы для той или иной конечности соответственно», - объяснил инструктор по физической подготовке и реабилитации с позывным «Святой».

Наряду с медикаментами лечебная физическая культура играет немаловажную роль в деле восстановления бойцов, отметил он.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#ВДВ #армия #Минобороны России #LFK #реабилитация
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