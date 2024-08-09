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Цивилева оценила комплексный подход к реабилитации бойцов СВО в Самаре

На базе Самарского военного госпиталя работает реабилитационно-образовательный центр, протезы используют также самарского производства.
Елизавета Кондрикова 2024-08-09 09:22:11
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Новый комплексный подход к реабилитации бойцов специальной военной операции показали замминистру обороны РФ Анне Цивилевой в Самарском военном госпитале. Замминистра также проверила модернизацию инфраструктуры медучреждения. 

«Сейчас мы находимся на объекте строительства нового лечебного корпуса на 100 коек, который будет сдан ориентировочно в первом квартале следующего года», - сказала Анна Цивилева.

Новый метод включает лечение, реабилитацию, а в перерывах - обучение управлению FPV-дронами. В процессе восстановления военнослужащие получают новые знания в перерывах между процедурами. На базе госпиталя работает реабилитационно-образовательный центр, протезы используются также самарского производства. 

«То, что сами протезные предприятия здесь протезируют, а взаимодействие с санаториями дает возможность проходить ребятам потом обучение и реабилитацию и пользование протезом, то есть такая комплексная система реабилитации, которую получает военнослужащий, - вот это пример, к чему мы стремимся. Пример такого профессионального комплексного подхода для восстановления наших военнослужащих ребят», - прокомментировала Цивилева.

Подвижность конечностей восстанавливают с помощью экзо-скелета и роботов, даже эмоциональное равновесие достигается посредством виртуальной реальности.

Скоро реабилитацию военнослужащие смогут проходить вместе со своими супругами - министр обороны Андрей Белоусов распорядился подготовить необходимые документы.

Ранее Анна Цивилева также посетила филиал фонда «Защитники Отечества» в Самаре.

#Минобороны РФ #самара #реабилитация #самарский военный госпиталь #Анна Цивилева #бойцы сво
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