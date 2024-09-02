Кортеж кандидата в вице-президенты от Камалы Харрис попал в ДТП

ДТП с кортежем кандидата на пост вице-президента и губернатора Миннесоты Тима Уолца, который является напарником Камалы Харрис, попал в ДТП. Харрис уже созвонилась с Уолцем, чтобы выяснить обстоятельства случившегося. Об этом сообщает Associated Press.

Уточняется, что 60-летний Уолц не пострадал. Его автомобиль продолжил движение.

В аварию попал микроавтобус с журналистами. Некоторые из них получили ушибы и ссадины, один из них - сотрясение, еще один - перелом руки в результате ДТП, пишет издание.

Кортеж автомобилей кандидата в вице-президенты направлялся на предвыборное мероприятие в Милуоки.

Тим Уолц является бывшим военнослужащим Национальной гвардии США, в прошлом работал учителем. Он неоднократно критиковал Дональда Трампа, а в последние недели активно защищал Камалу Харрис от нападок.

Напомним, что выборы президента США запланированы на 5 ноября. Кандидатом от демократической партии выступает вице-президент Камала Харрис, от Республиканской - Дональд Трамп. Ближайшие теледебаты между Харрис и Трампом пройдут 10 сентября.