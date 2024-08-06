Харрис выбрала губернатора Миннесоты кандидатом в вице-президенты

Камала Харрис, претендующая на пост главы государства от Демократической партии, выбрала кандидата в вице-президенты США. Им стал губернатор Миннесоты Тим Уолц, сообщает со ссылкой на источники телеканал CNN.

«Камала Харрис приняла решение относительно своего напарника, и четыре человека, близкие к процессу, утверждают, что ее выбор - это губернатор Миннесоты Тим Уолц»,- говорится в публикации.

Тим Уолц является бывшим военнослужащим Нацональной гвардии США, в прошлом работал учителем. Он неоднократно критиковал Дональда Трампа, а в последние недели активно защищал Камалу Харрис от нападок.

Ранее бывший американский лидер Дональд Трамп выбрал кандидатом в вице-президенты США сенатора от штата Огайо Джей Ди Вэнса. Известно, что он довольно последовательно выступает против военной и финансовой помощи Киеву.

Так, например, в прошлом году Вэнс вместе с 18 другими республиканцами подписал обращение к Джо Байдену с призывом прекратить «неограниченную помощь». Тогда же он пригрозил блокировать следующие пакеты помощи.