На ЗАЭС отключена линия энергоснабжения «Ферросплавная-1»

Специалисты Запорожской АЭС сообщили об отключении высоковольтной линии энергоснабжения 330 кВ «Ферросплавная-1». Линия электропередачи перестала работать под действием автоматики, сообщается в Telegram-канале станции.

Энергоснабжение станции осуществляется по линии 750 кВ «Днепровская», говорится в сообщении.

Из-за отключения не были нарушены пределы и условия безопасности, уточнили на станции. Радиационный фон на объекте и прилегающей территории не изменился.

Все блоки Запорожской атомной станции находятся в состоянии «холодный останов».

Эта линия энергоснабжения уже отключалась 23 августа.