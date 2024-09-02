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На ЗАЭС отключена линия энергоснабжения «Ферросплавная-1»

Энергоснабжение станции осуществляется по линии 750 кВ «Днепровская».
Владимир Рубанов 2024-09-02 22:52:52
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

Специалисты Запорожской АЭС сообщили об отключении высоковольтной линии энергоснабжения 330 кВ «Ферросплавная-1». Линия электропередачи перестала работать под действием автоматики, сообщается в Telegram-канале станции.

Энергоснабжение станции осуществляется по линии 750 кВ «Днепровская», говорится в сообщении.

Из-за отключения не были нарушены пределы и условия безопасности, уточнили на станции. Радиационный фон на объекте и прилегающей территории не изменился.

Все блоки Запорожской атомной станции находятся в состоянии «холодный останов».

Эта линия энергоснабжения уже отключалась 23 августа.

#отключение #энергоснабжение #запорожская область #Запорожская АЭС #линия электропередачи #Ферросплавная-1
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