На ЗАЭС сообщили об отключении линии энергоснабжения

Высоковольтная линия электроснабжения 330 кВ «Ферросплавная-1» отключилась на Запорожской АЭС. Отключение произошло действием автоматики.

«Собственные нужды АЭС запитаны от линии 750кВ "Днепровская". Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано. Персонал готов к реагированию», - передает заявление пресс-службы ЗАЭС Радио Sputnik.

Там уточнили, что в радиационном фоне на станции и прилегающей территории изменений не выявлено - все показатели соответствуют нормам, не превышая естественных природных значений.

Напомним, что 11 августа губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о возгорании на ЗАЭС. Пожар вспыхнул на объекте охладительных систем станции. Отмечается, что градирня электростанции выгорела изнутри в результате атаки украинского беспилотника.