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На ЗАЭС сообщили об отключении линии энергоснабжения

Радиационный фон на станции и прилегающей территории не изменен, он находится на уровне, уточнила пресс-служба.  
Ирина Егорова 2024-08-23 09:01:47
© Фото: Павел Лисицын, РИА Новости

Высоковольтная линия электроснабжения 330 кВ «Ферросплавная-1» отключилась на Запорожской АЭС. Отключение произошло действием автоматики.

«Собственные нужды АЭС запитаны от линии 750кВ "Днепровская". Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано. Персонал готов к реагированию», - передает заявление пресс-службы ЗАЭС Радио Sputnik.

Там уточнили, что в радиационном фоне на станции и прилегающей территории изменений не выявлено - все показатели соответствуют нормам, не превышая естественных природных значений.

Напомним, что 11 августа губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о возгорании на ЗАЭС. Пожар вспыхнул на объекте охладительных систем станции. Отмечается, что градирня электростанции выгорела изнутри в результате атаки украинского беспилотника.

#станция #радиация #питание #Электричество #заэс #линия электроснабжения
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