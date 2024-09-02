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Верховный суд Бразилии оставил в силе решение о запрете соцсети X

За обход блокировки пользователям грозит штраф около 9 тысяч долларов США.
Владимир Рубанов 2024-09-02 22:04:20
© Фото: Jaque Silva Keystone Press Agency, Global Look Press

Коллегия Федерального верховного суда Бразилии подтвердила решение судьи Алешандри ди Мораеса приостановить работу социальной сети X. Об этом сообщает местный портал G1.

Решение действительно до тех пор, пока платформа не выполнит решения суда о блокировке профилей антидемократического и/или криминального содержания, не оплатит штрафы, наложенные за невыполнение постановлений суда, общая сумма которых превышает 18 миллионов реалов (около 3 млн 200 тысяч долларов США) и не сообщит имя законного представителя в этой стране.

За это решение проголосовали пять членов коллегии, оно было принято единогласно. Судьи также поддержали решение о том, что штраф в размере 50 000 реалов (почти 9 тысяч долларов) должен быть наложен на людей и компании, которые используют «технологические уловки», чтобы продолжать пользоваться X - такие, как использование VPN.

С апреля владелец соцсети Илон Маск не выполнил несколько постановлений судьи Алешандри ди Мораеса о блокировке счетов лиц, находящихся под следствием, которых обвиняют в нарушении демократии и бразильского законодательства, заявляют власти Бразилии.

Маск также не выплатил штрафы за неисполнение постановлений суда. Бизнесмен также разместил на X изображения, высмеивающие судью.

В понедельник Макс пригрозил, что если бразильское правительство не вернет незаконно заблокированное имущество соцсети X и компании SpaceX, то он будет добиваться ответного ареста государственных активов.

#Верховный суд #илон маск #Бразилия #Запрет #штраф #социальная сеть #Решение
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