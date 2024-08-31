В Бразилии запретили работу Х и наложили штраф $9 тысяч за использование

Пользователи социальной сети X (ранее Twitter) в Бразилии теперь могут получить внушительного размера штраф за пользование этой платформой.

Так, Верховный федеральный суд распорядился заблокировать соцсеть, а нарушители ежедневно будут платить 50 тысяч реалов, что эквивалентно более 8,9 тысячи долларов США. Отмечается, что не поможет даже включение VPN.

«Судья Алешандри ди Мораис из Верховного федерального суда постановил немедленное и полное приостановление работы X в стране. Решение устанавливает ежедневный штраф в 50 тысяч реалов», - цитирует сообщение суда «360».

Новая мера касается как физических, так и юридических лиц, использующих «технологические уловки» для продолжения использования платформы. Также удалить приложения Х из своих интернет-магазинов в Бразилии обязаны Apple и Google, на это им дали пять дней.

Владелец соцсети Х миллиардер Илон Маск уже заявил, что бразильский судья уничтожает свободу слова, приостанавливая работу его ресурса.

Причиной такого поведения бразильских властей стал отказ Маска назначить нового юридического представителя соцсети X в стране.

В конце 2023 года расследование против соцсети X с угрозой ее блокировки начала Еврокомиссия. Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон сообщал, что платформу подозревают в неудалении незаконного содержания, в дезинформации и в разработке интерфейса, «вводящего пользователей в заблуждение».