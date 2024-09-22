ВКС России нанесли удары по базам боевиков в двух провинциях Сирии

В российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии сообщили, что ВКС РФ нанесли удары по четырем местам базирования боевиков в провинциях Хомс и Дейр-эз-Зор. Об этом заявил заместитель руководителя Центра Олег Игнясюк.

«В провинциях Хомс и Дейр-эз-Зор ВКС России нанесены удары по четырем выявленным местам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф», - передает его слова ТАСС.

Эт-Танф - организованная американскими спецслужбами военная база в сирийской провинции Хомс. На ней проходит военная подготовка представителей «Сирийской свободной армии», которая ведет борьбу против правительства страны.