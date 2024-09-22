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ВКС России нанесли удары по базам боевиков в двух провинциях Сирии

Об этом сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.
Анастасия Бобылева 2024-09-22 23:58:57
© Фото: Михаил Алаеддин, РИА Новости

В российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии сообщили, что ВКС РФ нанесли удары по четырем местам базирования боевиков в провинциях Хомс и Дейр-эз-Зор. Об этом заявил заместитель руководителя Центра Олег Игнясюк.

«В провинциях Хомс и Дейр-эз-Зор ВКС России нанесены удары по четырем выявленным местам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф», - передает его слова ТАСС.

Эт-Танф - организованная американскими спецслужбами военная база в сирийской провинции Хомс. На ней проходит военная подготовка представителей «Сирийской свободной армии», которая ведет борьбу против правительства страны.

#в стране и мире #ВКС РФ #сирия #боевики #эт-танф
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