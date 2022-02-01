Армия Военные РФ помогли завершить процесс примирения в сирийских провинциях Деръа и Риф-Дамаск Игорь Лапик При содействии военнослужащих российской группировки войск в Сирии завершился процесс мирного урегулирования и примирения местных жителей провинций Деръа и Риф-Дамаск. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России Читайте нас на: День, когда проводится примирение сограждан, здесь отмечают, как национальный праздник. На центральной площади музыка и танцы. В руках у митингующих флаги своей страны, на лицах - неподдельный позитив. Все с волнением ждут, когда на место торжеств приедут представители российской группировки войск. Люди прекрасно понимают, кто помог вновь сделать их страну единой. Помещение, где проходит процедура легализации бывших боевиков и их сторонников, переполнено. В зале и мужчины, и женщины. Желающих встать на путь исправления столько, что в толпе начинается конкуренция за первое место в очереди. А у тех, кто уже попал на прием к проверяющим, от волнения дрожат руки. Так выглядит процесс окончательного примирения в провинции Деръа. В большом зале очень много людей. Работает сразу две комиссии: принимают дезертиров. Они проходят проверку сразу в пяти инстанциях. За другим столом уже принимают гражданских. Люди приносят свои фотографии, документы, какие есть, и выходят уже полноценными гражданами своей страны. © Минобороны России У каждого здесь своя история. Кто-то дезертировал из армии, кто-то незаконно пересек границу, кого-то заставили работать на боевиков, на кого-то написали донос по ошибке. Мухаммад Люаха был в рядах боевиков, но раскаялся и пришел легализовать свой статус. Теперь мужчина хочет служить в правительственной армии. «Мы хотели охранять свою родную землю, но так получилось, что пришлось вступить в ряды Свободной сирийской армии, которая является незаконным вооруженным формированием. Мы были против правительства, но и против боевиков ИГИЛ*. Теперь, когда понятно, кто в доме хозяин, надо примиряться с действующей властью», - объяснил бывший боевик ССА Мухаммад Ахмад Люаха. Каждый пункт примирения работает по принципу единого окна. Здесь в одном месте человека проверяют и все спецслужбы, и военная прокуратура. Если все в порядке, и руки не запачканы в крови, то на выходе дают справку, которая является по сути билетом в новую жизнь. Без нее и на работу не устроиться, и не выехать никуда - на дорогах многочисленные посты. «Среди этих людей очень мало реальных боевиков. Они просто в силу обстоятельств жили в местах, где были террористы, и вынуждены были так или иначе с ними контактировать. И они пришли сюда, чтобы впредь ничего не бояться и свободно перемещаться внутри страны. Мы будем вместе работать и строить новую Сирию», - заявил губернатор провинции Деръа Луай Харита. Примирение граждан в эти дни идет в провинциях Риф-Дамаск и знаменитой Деръа - в той самой, где в марте 2011 года и вспыхнул пожар Гражданской войны в Сирии. Район Деръа Аль-Баляд, где проходили первые митинги, до сих пор не может оправиться от последствий боев. Сейчас все места, где идет процедура легализации, взяты под охрану российской военной полиции. Наши военные являются гарантом стабильности в процессе единения сирийской нации. «Задача основная, которая стоит перед нами, это урегулирование и наведение порядка на южных территориях САР. Здесь различные категории за исключением тех, кто... убивал, состоял в ИГИЛ*. Естественно, с ними примирения не будет. Те, кто дезертировали, кто были в бандах, но не запачкали руки - для таких будет примирение», - объяснил представитель российской группировки войск в САР Николай Терещенко. © Минобороны России Счет раскаявшихся и примирившихся идет на тысячи. В связи с повышенным ажиотажем решено продлить прием граждан еще на несколько дней. Всех, кто проходит проверку, вносят в электронную базу. А на центральных площадях совершают особый ритуал: у специальной клятвенной грамоты все бывшие стороны конфликта обещают быть верными родине и вместе защищать свою страну. * «Исламское государство», ИГИЛ - террористическая организация, запрещена в РФ Материал подготовили Анна Берестовая и Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика