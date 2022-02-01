Военные РФ помогли завершить процесс примирения в сирийских провинциях Деръа и Риф-Дамаск

День, когда проводится примирение сограждан, здесь отмечают, как национальный праздник. На центральной площади музыка и танцы. В руках у митингующих флаги своей страны, на лицах - неподдельный позитив. Все с волнением ждут, когда на место торжеств приедут представители российской группировки войск. Люди прекрасно понимают, кто помог вновь сделать их страну единой.
Помещение, где проходит процедура легализации бывших боевиков и их сторонников, переполнено. В зале и мужчины, и женщины. Желающих встать на путь исправления столько, что в толпе начинается конкуренция за первое место в очереди. А у тех, кто уже попал на прием к проверяющим, от волнения дрожат руки.
Так выглядит процесс окончательного примирения в провинции Деръа. В большом зале очень много людей. Работает сразу две комиссии: принимают дезертиров. Они проходят проверку сразу в пяти инстанциях. За другим столом уже принимают гражданских. Люди приносят свои фотографии, документы, какие есть, и выходят уже полноценными гражданами своей страны.
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является
средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС77–59170 от 22 августа 2014 года).
Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.