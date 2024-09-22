Расчеты 2С4 «Тюльпан» превратили позиции ВСУ в одну большую воронку

Расчеты самоходных минометов 2С4 «Тюльпан» группировки войск «Запад» уничтожили укрепленные позиции ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. Кадры боевой работы публикует Минобороны РФ.

Орудие предназначено для разрушения прочных сооружений полевого типа, фортификационных укрытий, командных пунктов, артиллерийских батарей.

«Наши основные цели это долговременные огневые точки, фортификационные укрепления и опорные пункты. Мы поражаем цели, которые не может поразить обычная артиллерия. Ведем огонь крупным калибром и тяжелыми минами. Нас иногда называют маленьким ФАБ. По своей мощности наши мины проламывают бетонные сооружения и уничтожают живую силу противника», - рассказал старший офицер батареи с позывным «Оскол».

Координаты целей поступают от разведки, уточнил боец. Пока минометчики работают, их прикрывают средства ПВО. Украинские дроны и РСЗО боевиков охотятся за уникальными минометами.

Находиться на огневой позиции «Тюльпан» может всего несколько минут из-за близости к линии боевого соприкосновения. Несмотря на особую мощность, максимальная дальность стрельбы миномета до 20 километров. Обычно работают ближе. Поэтому, чтобы поражать объекты в тылу противника, нужно подобраться почти на передок.

«Мы стараемся делать свою работу качественно, быстро. Главное, чтобы мы помогли своим товарищам, которые находятся на переднем крае, продвинуться. Расчет должен работать как единое целое, и должен быть сплоченным, как семья», - добавил номер расчета с позывным «Альбом».

Между выстрелами проходит максимум три минуты. Каждая мина попадает точно в заданный квадрат. Дальше - обязательная смена позиций, чтобы самим не превратиться в цель.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.