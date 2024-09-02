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ВС РФ на Авдеевском направлении осталось 25 км до выхода к границе ДНР

Бои уже идут в Селидове и Мирнограде - на подступах к Покровску.
Владимир Рубанов 2024-09-02 21:38:30
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Основное внимание сейчас приковано к Покровскому направлению - на этот город наступают штурмовые отряды группировки «Центр». Враг не выдержал натиска наших войск, и оборона ВСУ начала сыпаться. Сегодня освободили еще одно село - Скучное. Бои уже идут в Селидове и Мирнограде - на подступах к Покровску. До границы с Днепропетровской областью остается всего 25 километров.

Группировка войск «Центр» продолжает развивать успехи на Авдеевском направлении в сторону Покровска, рассказал корреспондент «Звезды» Владислав Кустов.

С потерей каждого населенного пункта противник лишается возможности концентрировать силы в определенной местности. За полторы недели освобождено уже как минимум шесть населенных пунктов.

Занятый плацдарм открывает российской группировке выход к агломерации городов на западе ДНР, куда входят Мирноград, Селидово, Курахово и Покровск. Потеряв эти населенные пункты, ВСУ потеряют контроль над всей этой частью республики.

Именно на этом направлении наши бойцы встречают наиболее мощные укрепления. О том, как работает в этом районе наша артиллерия, смотрите в сюжете Владислава Кустова.

#Украина #ДНР #Авдеевское направление #Скучное #Покровск
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