ВС РФ на Авдеевском направлении осталось 25 км до выхода к границе ДНР

Основное внимание сейчас приковано к Покровскому направлению - на этот город наступают штурмовые отряды группировки «Центр». Враг не выдержал натиска наших войск, и оборона ВСУ начала сыпаться. Сегодня освободили еще одно село - Скучное. Бои уже идут в Селидове и Мирнограде - на подступах к Покровску. До границы с Днепропетровской областью остается всего 25 километров.

Группировка войск «Центр» продолжает развивать успехи на Авдеевском направлении в сторону Покровска, рассказал корреспондент «Звезды» Владислав Кустов.

С потерей каждого населенного пункта противник лишается возможности концентрировать силы в определенной местности. За полторы недели освобождено уже как минимум шесть населенных пунктов.

Занятый плацдарм открывает российской группировке выход к агломерации городов на западе ДНР, куда входят Мирноград, Селидово, Курахово и Покровск. Потеряв эти населенные пункты, ВСУ потеряют контроль над всей этой частью республики.

Именно на этом направлении наши бойцы встречают наиболее мощные укрепления. О том, как работает в этом районе наша артиллерия, смотрите в сюжете Владислава Кустова.