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Военкор «Звезды» показала сожженную западную технику в Курской области

При отступлении боевики бросают оружие и снаряжение.
Анастасия Авсюк 2024-09-22 11:34:42
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Бойцы группировки войск «Север» продолжают уничтожать украинских националистов в Курской области. Ежедневно враг под натиском российских войск отходит все дальше и дальше, бросая буквально все. Боевики оставляют оружие, патроны и снаряжение, передает военкор «Звезды» Анастасия Авсюк.

«Вот винтовка М-5. Производство Германия», - показывает одну из находок российский военный.

Среди других находок - западные сухпайки и снаряжение. Военнослужащие предупреждают, что передвигаться нужно очень осторожно - под ногами могут быть «лепестки» и «колокольчики».

В оврагах и на дорогах ржавеют американские и французские боевые машины, а в полях и лесах разбросаны тела уничтоженных националистов.

Между тем, ВСУ уже потеряли в Курской области более 15 650 бойцов.

#НАТО #освобождение #Курская область #ВСУ #Север #наш эксклюзив
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