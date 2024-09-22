Бойцы группировки войск «Север» продолжают уничтожать украинских националистов в Курской области. Ежедневно враг под натиском российских войск отходит все дальше и дальше, бросая буквально все. Боевики оставляют оружие, патроны и снаряжение, передает военкор «Звезды» Анастасия Авсюк.

«Вот винтовка М-5. Производство Германия», - показывает одну из находок российский военный.

Среди других находок - западные сухпайки и снаряжение. Военнослужащие предупреждают, что передвигаться нужно очень осторожно - под ногами могут быть «лепестки» и «колокольчики».



В оврагах и на дорогах ржавеют американские и французские боевые машины, а в полях и лесах разбросаны тела уничтоженных националистов.

Между тем, ВСУ уже потеряли в Курской области более 15 650 бойцов.