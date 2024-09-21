ВСУ потеряли за сутки в Курской области более 300 человек

Вооруженные силы Украины потеряли за сутки в Курской области более 300 человек и девять единиц бронетехники, сообщили в Минобороны России. Уничтожена БМП украинских боевиков, два БТР и шесть боевых бронированных машин.

Кроме того, ВС РФ поразили пусковую установку и транспортно-заряжающую машину РСЗО HIMARS, станцию РЭБ, инженерную машину разграждения, бронированную ремонтно-эвакуационную машину и семь автомобилей.

Уничтожены шесть артиллерийских орудий.

С начала вторжения в Курскую область ВСУ потеряли более 15 650 боевиков, 124 танка, 29 пусковых установок РСЗО, в том числе восемь американских HIMARS и шесть MLRS, а также другое вооружение и технику.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.