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ВСУ потеряли за сутки в Курской области более 300 человек

ВС РФ уничтожили пусковую установку и транспортно-заряжающую машину РСЗО HIMARS украинских боевиков.
2024-09-21 14:13:20
© Фото: ТРК «Звезда»

Вооруженные силы Украины потеряли за сутки в Курской области более 300 человек и девять единиц бронетехники, сообщили в Минобороны России. Уничтожена БМП украинских боевиков, два БТР и шесть боевых бронированных машин.

Кроме того, ВС РФ поразили пусковую установку и транспортно-заряжающую машину РСЗО HIMARS, станцию РЭБ, инженерную машину разграждения, бронированную ремонтно-эвакуационную машину и семь автомобилей.

Уничтожены шесть артиллерийских орудий.

С начала вторжения в Курскую область ВСУ потеряли более 15 650 боевиков, 124 танка, 29 пусковых установок РСЗО, в том числе восемь американских HIMARS и шесть MLRS, а также другое вооружение и технику.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #Украина #Курская область #ВСУ #HIMARS #Потери
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