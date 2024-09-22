МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

«Хезболла» выпустила ракеты по израильским военным заводам

В движении заявили, что операцию провели в качестве ответа на подрыв беспроводных устройств связи.
Сергей Лебедев 2024-09-22 10:53:17
© Фото: Terry Zaperach Nasa Globallookpress

В воскресенье ливанская шиитская группировка «Хезболла» нанесла ракетный удар по заводам израильской военной компании Rafael, которые специализируются на выпуске электронных средств связи и оборудования. Об этом сообщили представители формирования.

Отмечается, что были поражены предприятия, расположенные к северу от Хайфы. В ходе атаки применяли реактивные установки и ракеты с дальностью полета до 105 километров.

В «Хезболле» заявили, что операцию провели в поддержку палестинского народа и в качестве ответа на подрыв беспроводных устройств связи.

Напомним, ранее в ЦАХАЛ сообщили, что утром со стороны Ливана по Израилю было запущено больше сотни ракет.

#катюша #в стране и мире #ракеты #Израиль #Хезболла #Rafael #удар #Хайфа
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Воткинск. Центр военного ракетостроени
2
Саперы МЧС в зоне СВО
3
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
4
Лазерное станкостроение в России
5
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
6
Су-34. Работа в зоне СВО
7
Су-35С. Экстремально опасный
8
Высшая школа ВДВ
9
«Альфа». 50 лет
10
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 