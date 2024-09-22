«Хезболла» выпустила ракеты по израильским военным заводам

В воскресенье ливанская шиитская группировка «Хезболла» нанесла ракетный удар по заводам израильской военной компании Rafael, которые специализируются на выпуске электронных средств связи и оборудования. Об этом сообщили представители формирования.

Отмечается, что были поражены предприятия, расположенные к северу от Хайфы. В ходе атаки применяли реактивные установки и ракеты с дальностью полета до 105 километров.

В «Хезболле» заявили, что операцию провели в поддержку палестинского народа и в качестве ответа на подрыв беспроводных устройств связи.

Напомним, ранее в ЦАХАЛ сообщили, что утром со стороны Ливана по Израилю было запущено больше сотни ракет.