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В МИД России вызвали временного поверенного в делах Эстонии

Временному поверенному в делах Эстонии выразили решительный протест в связи с планами эстонских властей «перезахоронить» без согласия родственников останки советских военнослужащих на Таллинском военном кладбище.
Игнат Далакян 2024-02-02 14:05:01
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В Министерство иностранных дел России вызвали временного поверенного в делах Эстонии Яну Ванамельдер. Такой комментарий официального представителя МИД РФ Марии Захаровой опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В сообщении говорится, что Ванамельдер выражен решительный протест в связи с планами эстонских властей «перезахоронить» без согласия родственников останки советских военнослужащих на Таллинском военном кладбище.

«Такие кощунственные действия идут вразрез с общепризнанной международной практикой и человеческой моралью, которая уже давно Таллином утрачена», - говорится в комментарии.

Мария Захарова отметила, что это деяние не останется без ответа.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить данные посольства РФ в Эстонии об угрозе осквернения - демонтажа надгробий и могил бойцов Красной армии в Таллине. У надгробий красноармейцев на кладбище в Таллине появились таблички с предупреждением о предстоящем демонтаже захоронений.

 

#Мария Захарова #эстония #МИД России #протест
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