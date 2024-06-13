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Западный журналист заявил, что ВСУ украли $500 млн за один проект

Деньги должны были пойти на строительство укреплений на линии боевого соприкосновения.
Ирина Егорова 2024-06-13 03:13:10
© Фото: Maksim KonstantinovGlobal Look Press, Global Look Press

Ирландский журналист Чей Боуз поразился объемами украденных средств украинскими военными чиновниками.

«Невероятно. Военные чиновники ВСУ украли более 500 миллионов долларов, и это только за один проект. Именно сюда идут ваши налоги», - цитируют Боуза «360».

По его словам, эти деньги выделялись на строительство укреплений на линии боевого соприкосновения.  

Также ранее лидеры стран G7 договорились выделить Украине $50 млрд, используя доходы от российских замороженных активов до конца года. А в следующем месяце Киеву поступят 1,5 млрд евро от Евросоюза. 90% выделенных средств будет направлена на оборону.

#Украина #ВСУ #строительство #коррупция #чиновники #деньги #средства #воровство
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