Западный журналист заявил, что ВСУ украли $500 млн за один проект

Ирландский журналист Чей Боуз поразился объемами украденных средств украинскими военными чиновниками.

«Невероятно. Военные чиновники ВСУ украли более 500 миллионов долларов, и это только за один проект. Именно сюда идут ваши налоги», - цитируют Боуза «360».

По его словам, эти деньги выделялись на строительство укреплений на линии боевого соприкосновения.

Также ранее лидеры стран G7 договорились выделить Украине $50 млрд, используя доходы от российских замороженных активов до конца года. А в следующем месяце Киеву поступят 1,5 млрд евро от Евросоюза. 90% выделенных средств будет направлена на оборону.