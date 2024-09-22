МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Оператор FPV-дрона рассказал, как обходит РЭБ боевиков в приграничье

Расчеты ударных беспилотников используют различные боеприпасы для поражения целей, от самодельных взрывных устройств до тяжелых противотанковых снарядов.
2024-09-22 05:00:24
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Боевые расчеты беспилотников группировки войск «Север» взяли под контроль передвижение боевиков ВСУ в приграничных районах Курской области. Работа ведется круглые сутки. Помимо нанесения ударов по позициям националистов, операторы дронов ведут разведку, корректируют огонь артиллерии, фиксируют поражение целей.

На вооружении бойцов самые современные беспилотники. Дроны оснащены камерами для использования в темное время суток.

«Целей очень много. От временных огневых пунктов до легкобронированной техники. Вводные поступают ежечасно. На моем счету различные блиндажи, посадки, огневые позиции, скопление сил. Достаточно сильно работает РЭБ, как у нас, так и у противника. Но если мы не пролетаем сейчас, то пролетим через 15 минут. Ищем обходы, пробиваемся и все равно наносим противнику огневое поражение», - рассказал заместитель командира взвода БПЛА с позывным «Малек».

Операторы дронов используют различные боевые заряды, выбор которых зависит от указанной цели. Для уничтожения живой силы противника бойцы применяют самодельные взрывные устройства, а для техники - РПГ, либо более тяжелые противотанковые снаряды.

После каждого запуска бойцы меняют точку, чтобы разведка ВСУ не смогла обнаружить их и навести ответный удар. Оставаясь незамеченными для противника, расчеты БПЛА действуют с максимальной эффективностью.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #бпла #Курская область #FPV-дрон
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Саперы МЧС в зоне СВО
2
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
3
Лазерное станкостроение в России
4
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
5
Су-34. Работа в зоне СВО
6
Су-35С. Экстремально опасный
7
Высшая школа ВДВ
8
«Альфа». 50 лет
9
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
10
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 