Оператор FPV-дрона рассказал, как обходит РЭБ боевиков в приграничье

Боевые расчеты беспилотников группировки войск «Север» взяли под контроль передвижение боевиков ВСУ в приграничных районах Курской области. Работа ведется круглые сутки. Помимо нанесения ударов по позициям националистов, операторы дронов ведут разведку, корректируют огонь артиллерии, фиксируют поражение целей.

На вооружении бойцов самые современные беспилотники. Дроны оснащены камерами для использования в темное время суток.

«Целей очень много. От временных огневых пунктов до легкобронированной техники. Вводные поступают ежечасно. На моем счету различные блиндажи, посадки, огневые позиции, скопление сил. Достаточно сильно работает РЭБ, как у нас, так и у противника. Но если мы не пролетаем сейчас, то пролетим через 15 минут. Ищем обходы, пробиваемся и все равно наносим противнику огневое поражение», - рассказал заместитель командира взвода БПЛА с позывным «Малек».

Операторы дронов используют различные боевые заряды, выбор которых зависит от указанной цели. Для уничтожения живой силы противника бойцы применяют самодельные взрывные устройства, а для техники - РПГ, либо более тяжелые противотанковые снаряды.

После каждого запуска бойцы меняют точку, чтобы разведка ВСУ не смогла обнаружить их и навести ответный удар. Оставаясь незамеченными для противника, расчеты БПЛА действуют с максимальной эффективностью.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.